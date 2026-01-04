У росіян виникли проблеми: як це вплинуло на обсяги перекидання техніки на пріоритетні напрямки

Ворог продовжує перекидати техніку через окупований Маріуполь. Проте останні дії росіян виявили наявність у них суттєвих проблем.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що росіяни перекидали на Покровський напрямок – на північ Донецької області і в район Гуляйполя на Запоріжжі боєкомплект та особовий склад. Проте не так інтенсивно, як раніше.

На якому напрямку ворог посилює позиції?

Андрющенко наголосив, що це було швидше пов'язано з погодними умовами, аніж зі святкуванням.

Що відбувається в районі Гуляйполя: дивіться на карті

"В пріоритеті залишається Гуляйпільський напрямок. Принаймні переміщення з території Росії через Маріуполь, Приазовську частину рухаються у Розівсько-Пологівську агломерацію і у частину, що залучена в атакуючих діях на Гуляйполе", – підкреслив він.

Переміщення у бік Покровська, за словами керівника Центру вивчення окупації, майже не було зафіксовано, якщо розглядати південь Донецької області і Приазовську частину.

Зверніть увагу! Раніше окупанти перекидали у напрямку Гуляйполя танки та САУ, яких вже давно не переміщували. Це свідчить про те, що ворог продовжить тиснути на цій ділянці фронту.

З території Росії є переміщення, як повідомляли джерела з Донецька, проте там дуже великі проблеми із заторами. Це пов'язано, як пояснив він, з погодними умовами та нездатністю окупантів розчищати своєчасно траси. Обсяги постачання залишилися тими самими, що й були раніше.

На Гуляйпільській напрямок проскакують колони транспорту. Це не заміна, а саме посилення, і воно не таке потужне, як спостерігалося, наприклад, восени 2025 року, коли починалась Гуляйпільська операція,

– наголосив Петро Андрющенко.

Тому це свідчить, як зауважив керівник Центру вивчення окупації, про те, що росіяни мають певні проблеми із рекрутингом. Проте водночас вони, на жаль, ще мають резерви, які можуть додатково докидати на ці напрямки для того, щоб посилювати тиск.

Яка ситуація на фронті?