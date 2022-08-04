По Харківщині окупанти випустили 4 ракети С-300: влучили в промисловий об’єкт

Окупанти продовжують обстріли Харківщини. Під час обстрілу Немишлянського району Харкова росіяни влучили у промисловий об'єкт.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. росіяни обстріляли Харків близько 1:30 4 серпня. Крім влучання в об'єкт інфраструктури, є ще щонайменше 2 влучання по відкритій території.

Зауважте Одна з ракет влучила в проїжджу частину, інша – у тротуар: подробиці обстрілу Миколаєва

Ситуація на Харківщині протягом доби

Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Харківський та Чугуївський райони області. Через російські атаки пошкоджені кілька житлових будинків та господарчих споруд. Унаслідок атак виникло кілька пожеж. Водночас Циркуни тричі опинилися під артилерійським вогнем ворога.

Через обстріли у лікарнях опинилися 4 людей – 3 жінок з Чугуївського району та 1 чоловік з Харківського. Також загинув 58-річний чоловік під час обстрілів Чугуєва. Загиблий був громадянином росії.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що російські окупанти запустили ракети С-300 по Харкову вночі 4 серпня з Бєлгородської області. Унаслідок атаки утворилися 2 воронки діаметрами 7 та 8 метрів. Через обстріл відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.



Наслідки обстрілу Харкова

Що відбувається на фронті

Частина Харківщини перебуває під окупацією і станом на 4 серпня там тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог спробував наступати в бік Байрак – Гусарівка. Наші захисники та захисниці дають опір окупантам, бої тривають.

В районі Ізюма окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне. Наші воїни завдали втрат загарбникам і ті відійшли.



Бойових дій на Харківщині / Карта Liveuamap

До теми – росія знову обстріляла Нікополь: дивіться відео