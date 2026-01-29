Найвигідніше місце, – експерт розкрив хитрий задум росіян на Харківщині

Російські окупанти зазнали невдачі під Куп'янськом Харківської області. Зараз вони переключилися на інше завдання.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що ворог продовжує тиснути і на Куп'янському напрямку, і на Вовчанському. Окупанти перекидають туди резерви.

Що відомо про бої на Харківщині?

За словами Жмайла, окупанти явно зараз будуть створювати медійну картинку, аби якнайменше згадували про їхню невдачу під Куп'янськом. Саме з цим можуть бути пов'язані спроби ворога прорвати кордон на Харківщині в інших місцях. Але вони це робили й раніше.

Зверніть увагу! Приєднуйтеся до збору на потреби інженерно-саперного взводу "Сапсани" 30 ОМБр. Бійці збирають кошти на витратні матеріали та приладдя для виготовлення "вибухових подарунків" для ворога. Задонатити можна за посиланням https://send.monobank.ua/jar/2QdRGgUt7e.

На його думку, ворог хоче "з'єднати" Куп'янський напрямок з Вовчанським та заявити про буферну зону. Також вони змушують Сили оборони перекидати резерви на ці ділянки фронту.

Тактика ворога полягає в тому, аби відтягнути та розосередити наші резерви. Бійці, для яких ми збирали кошти, якраз стоять на одній з таких ділянок. Росіяни постійно лізуть і потрапляють під нашу артилерію. Це щоденні виклики. Ворог постійно шукає найвигідніше для себе місце в обороні, щоб потім наступати,

– сказав Жмайло.

Ситуація в Куп'янську: коротко