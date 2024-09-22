Кадирівці мають право вбити будь-кого з окупантів: що відбувається в армії ворога

На Харківщині, зокрема на ділянці селища Глибоке, Силам оборони вдалося суттєво знищити потенціал противника для ведення ударно-штурмових дій. Через це окупанти були змушені перекинути свій підрозділ "Ахмат".

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко, додавши, що його бригада виконує обов'язки на різних відтинках. Це зокрема Глибоке, Вовчанськ і Куп'янщина,

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Чому російські військові наважуються на самогубство

Якщо говорити про селище Глибоке, то зараз там воює підрозділ "Ахмат". Перекидання таких сил фіксується там, де є системні проблеми з дисципліною всередині російського окупаційних військ, а також приватних компаній як "Шторм Z".

Кадирівці мають повне право на знищення будь-кого з представників російського війська та на силовий вплив: приниження, катування. Саме вони ставлять до бою тих, хто відмовляється виконувати бойові завдання, примушують закінчувати життя самогубством тих, хто на полі бою отримав навіть несуттєві поранення,

– розповів Юрій Федоренко.

Наприклад, трапляються випадки, коли окупанту поранило ногу, або іншу частину тіла. Об'єктивно зрозуміло, що це поранення після якого можна вижити. Але російський загарбник замість того, щоб повернутися до своїх і отримати допомогу, – вибирає пустити собі кулю в голову.

Це свідчить про те, що він точно знає, що не виконавши задачу й повернувшись до своїх, він буде знищений. Тому завжди намагається продовжити виконання завдання і максимально наблизитись до адміністративних меж міста Харкова. Далі окупанти прагнуть взяти під вогневий контроль окремі житлові райони.

Чи зможе ворог реалізувати план

За словами Юрія Федоренка, окупанти не зможуть досягти такої цілі. Втім на Харківському напрямку найближчим часом буде гаряче. Але перейняти ініціативу, ворогу навряд чи вдасться.

Щодо Вовчанська, то ситуація також достатньо динамічна. Противник активно застосовує високоманевровану техніку, мотоцикли, намагається міняти тактику, нарощувати вогневий вплив для того, щоб отримати можливість просуватися, зокрема і в житловій забудові. Але успіху також не має.

Ситуація на стику Харківської та Луганської областей в лівобережній Куп'янщині виглядає дещо по-іншому. Противник за останні періоди мав певні тактичні успіхи на полі бою. Це обумовлено тим, що росіяни застосували колосальний ударно-штурмовий потенціал. Вони діяли за Донецьким сценарієм і зовсім не звертали увагу на втрати серед особового складу.

Ситуація на Куп'янщині: дивіться на карті

Але той тактичний успіх, який вони мали, противник не зможе наростити. Йому не вдасться збільшити зусилля, щоб вискочити на лівий берег ріки Оскіл і зайняти там плацдарм з подальшим розширенням,

– підкреслив Юрій Федоренко.

Сили оборони в об'єднаному пориві максимально призупинили наступ противника. Якщо буде достатньо засобів БпЛА, артилерії, обладнання для дистанційного знищення ворога, то ситуацію вдасться стабілізувати.

"Бій продовжується і я дякую кожному українцю, хто надалі підтримує Сили оборони", – підсумував командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес".