Росія постійно намагається тут прорватися: у ДПСУ відповіли, де найнебезпечніша ділянка кордону

Російські війська продовжують тиснути на прикордонні райони України, намагаючись заходити малими піхотними групами та шукати слабкі місця в обороні. Прикордонники водночас працюють не лише безпосередньо на державному рубежі, а й на інших ділянках фронту.

Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі 24 Каналу розповів, як зараз відрізняється ситуація на Харківщині та Сумщині. Він також пояснив, де ворог найактивніше пробує розширити зону контролю і як українські підрозділи зривають ці спроби ще до підходу російських груп до кордону.

На Харківщині ворог тисне постійно

На Харківщині росіяни вже тривалий час намагаються розширити зону свого контролю. Найактивніші дії фіксують у межах Вільхуватської та Вовчанської громад, де ворог шукає напрямки для просування малими піхотними групами.

Це і напрямок Артільного, і Дегтярного, Малої Вовчої та прилеглих населених пунктів. Ворог або прощупує ці ділянки, або намагається атакувати піхотними групами,

– розповів Демченко.

Перед такими спробами росіяни активно застосовують артилерію, КАБи та безпілотники, намагаючись максимально пошкодити українські позиції. Після цього в бій заходить піхота, яка розраховує скористатися наслідками обстрілів.

Противник несе великі втрати. Щодня наші військовослужбовці артилерією та безпілотниками знищують як групи, які вже переходять кордон і атакують наші позиції, так і ті, які вдається виявити ще на підступах,

– наголосив речник ДПСУ.

Українські підрозділи також б'ють по засобах ураження та перерізають російські логістичні маршрути. Попри це, атаки на окремих ділянках Харківщини тривають щодня.

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На Сумщині активність ворога знизилася

У Сумській області росіяни зараз діють менш активно, ніж раніше. На окремих ділянках вони переважно прощупують українську оборону, однак не намагаються надовго втягуватися у бої чи розвивати помітне просування.

За останні кілька тижнів противник більше намагається прощупувати нашу оборону, але просуватися або вступати в якісь затяжні бої не намагається,

– пояснив Демченко.

Періодичні штурмові дії все ще фіксують, зокрема, в районі Юнаківської громади. Їхня інтенсивність також стала нижчою, що може свідчити про нестачу в Росії вільних сил для одночасного посилення кількох напрямків.

Скоріше за все, ворогу не вистачає достатньої кількості вільних сил, які він міг би використовувати на тому чи іншому напрямку або значно посилювати ними свої підрозділи,

– сказав речник ДПСУ.

Прикордонники при цьому працюють не лише по групах, які вже підійшли до державного рубежу. Ворожі переміщення намагаються виявляти ще на російській території, щоб не дозволити накопичити сили та вільно висуватися до українського кордону.

Демченко розповів про атаки біля кордону: дивіться відео