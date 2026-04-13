Я такого ніколи не бачив, – журналіст з Ірландії шокував деталями поїздки у Херсон

Херсон постійно перебуває під російськими атаками. Ворог спрямовує проти цивільних зокрема FPV-дрони, тому в місті передбачили захисні сітки. Наприкінці зими там вкотре побував ірландський кореспондент. Він констатував, що нинішня ситуація в місті стрімко погіршується.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон, наголосивши, що приїхав до міста знову, бо там живе його подруга. Каже, що кількість атак безпілотниками з боку російської армії там подвоїлась. Про життя в Херсоні він зняв ще один документальний фільм.

Дивіться також 5 хвилин на евакуацію, обстріли 24 на 7 і зелене світло, яке не регулює рух: як живе Херсон

Херсон потерпає від атак: за добу – 700 дронів

Зараз у Херсоні кожна вулиця – це поле бою. На початку "людського сафарі" влітку 2024 року щотижня відбувалося 1 – 2 атаки. Ворог навіть викладав відео таких "полювань" на цивільних. Ситуація, зі слів журналіста, дедалі ускладнювалась. Він відкреслив, що наприкінці 2025 року фіксувалось понад 300 атак за 24 години.

Це означає, що дрони летять кожні 20 – 30 хвилин. Пік у 2026 році був декілька днів тому – майже 700 дронів за добу. Уявіть, що це кожні 2 – 3 хвилини в небі летить вибухівка, БпЛА цілить саме у цивільних,

– озвучив Робертсон.

Кореспондент вказав на те, що Росія одержима ціллю знищити Херсон після того, як місто було звільнене. Він навідується туди з січня 2023 року. Тоді, після його деокупації, як зауважив Робертсон, це було місто, сповнене надією на краще. Противник від цього біснується, тому намагається забрати у людей надію на світле завтра.

Ударні дрони російські окупанти спрямовують на зупинки громадського транспорту, на самі автівки, на спецтехніку. Зокрема під час такої атаки у вересні 2025 року вбили місцевого фермера Олександра Гордієнка. Він був відомим аграрієм та збивав російські БпЛА з рушниці, захищаючи рідну землю.

"Навіть тоді 6 місяців тому я жив у центра міста, на площі Свободи. Вночі було гучно, працювали артилерія і дрони. Але цього разу я жив на півночі Херсона, бо в центрі перебувати неможливо. Щохвилини я чув дзижчання й не лише поблизу річки, а біля кожного магазину, кафе чи ресторану, автобусної зупинки", – розповів Робертсон.

Журналіст зазначив, що днями з'явилось відео, на якому 74-річну жительку Херсона росіяни вбили у самому центрі міста, якраз у тій точці, де раніше Кейлін Робертсон знімав свій документальний фільм. На кадрах було видно, що поруч із загиблою перебував її син, чоловік кричав від розпачу над її тілом.

Поїздка в Антонівку: що вразило журналіста?

Знищувати Херсон ворог почав з Антонівки, бо там був міст. Зі слів Робертсона, те, що росіяни зробили в цьому населеному пункті, не схоже ні на що з того, що він колись бачив у своєму житті. Каже, що перетнувши одну межу, військовий ЗСУ його попередив, що далі не буде ані поліції, ані рятувальників. Надворі там ходили всього декілька цивільних, загалом вулиці були мертвими.

"Там на вулицях перевернуті машини. Я такого ніколи не бачив. Пам'ятаю, як помітив сліди крові на снігу. Я не знав, куди веде цей слід, ми не пішли за ним. Адже, якщо там у вас влучать – ніхто не прийде на допомогу. Доведеться самотужки повертатися до центру міста. Це найдивніше, що я переживав. Я поїхав туди, щоб це зафіксували й це вкрай небезпечна зона", - пояснив журналіст.

Зі слів Робертсона, він був одним із перших журналістів, кому дозволили туди потрапити. Каже, що за декілька днів до поїздки, йому зателефонували українські військові та сказали, що їм сподобався його попередній матеріал, тому дали дозвіл відзняти ще один. Проте попередили, що Антонівка – небезпечна зона і в разі чого допомогти буде нікому.

Щодня для тих небагатьох цивільних, які там залишилися, відбувається жах. Там все стирають у пил. Люди мають побачити, що стається в Антонівці, бо це приклад того, що чекає на решту Херсона, якщо це дозволити. Херсон потім стане прикладом того, що буде в Миколаєві, Краматорську, Харкові, якщо це не зупинити,

– озвучив Робертсон.

Підсумовуючи, журналіст з Ірландії зауважив на тому, що в Україні живе декілька років. За цей час він помітив, що тут дуже доглянуті населені пункти, прибудинкові території, країна чиста й квітуча. Тому було так моторошно побачити, що чим далі від Херсона й ближче до річки – тим картинка ставала, наче у фільмі жахів: пошкоджені будинки, вибиті вікна, забиті дошками магазини, згорілі авто, розкидані фрагменти тіл, зголоднілі тварини на вулицях.

