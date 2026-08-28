Росія розбила Херсонську ТЕЦ: журналістка розповіла, яка ситуація в місті 

В ніч на 27 серпня Росія в черговий раз вдарила по Херсонській ТЕЦ. Туди прилетіло одразу чотири авіабомби. Об'єкт сильно пошкоджений.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсону Євгенія Вірлич. За її словами, це вже не перші атаки ворога по ТЕЦ. В грудні 2025 року вона також опинялася під ударом. Зараз окупанти поширюють в соцмережах відео, як вони атакують цей об'єкт.

Що відбувається в Херсоні?

Як наголосила Вірлич, росіяни не приховують своїх цілей. Вони хочуть зірвати опалювальний сезон в Херсоні та змусити людей покинути свої домівки.

Місцева влада вже закликала херсонців евакуюватися. Важливо виїхати в більш безпечні регіони хоча б на осінньо-зимовий період.

Люди стараються все ж залишатися вдома. Тут принаймні є житло, робота та якісь можливості жити. Звісно, люди готуються до зими, яка вже який рік поспіль буде складною. Все це відбувається під постійними обстрілами. Складно зі зв'язком та електрикою,

– розповіла Вірлич.

Яка ситуація в Херсоні: дивіться відео 24 Каналу

Окупанти прицільно атакують магазини, склади з продуктами та іншу інфраструктуру, якою користуються цивільні. Часто під атаку потрапляє громадський та особистий транспорт. Також в місті стараються якнайшвидше відновлювати подачу електрики або води. Але це складно робити через постійну роботу ворожих FPV-дронів.