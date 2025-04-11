Російські морпіхи "застрягли" на островах дельти Дніпра під Херсоном, – "Атеш"
- Російські морпіхи "застрягли" на островах Нестрига й Бугаз у дельті Дніпра під Херсоном.
- Забезпечення окупантів на островах обмежене, евакуація поранених складна; агенти фіксують масові випадки хвороб.
На островах Нестрига і Бугаз у дельті Дніпра для росіян склалася катастрофічна ситуація. Військове командування по кілька місяців навмисно не виводить з позицій окремих військовослужбовців.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовий партизанський рух українців і кримських татар. "Атеш" має агентів у складі 61-ї окремої бригади морської піхоти окупантів.
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Яка ситуація на Херсонщині
Командування утримує деяких підлеглих на островах без ротації ще з січня 2025 року. Окрім того, "на межі зриву" забезпечення окупантів.
Припаси туди доставляють за допомогою дронів, проте в недостатній кількості. Евакуація поранених проводиться на гумових човнах, а медичних засобів "у багатьох випадках просто немає".
Через вогкість і антисанітарію фіксують масові випадки грибка, гнійних запалень, шкірних інфекцій і навіть обморожень. Моральний стан бійців – критичний,
– зазначають партизани.
До слова, в Херсонській області загарбники відмовляються від мобільного зв'язку через втрати, спричинені українськими засобами радіоелектронної розвідки. Відповідний наказ дало командування 14-го армійського корпусу російської армії.