Журналістка з Херсона розповіла, як відбувається навчання дітей у регіоні

Попри постійні обстріли Росії, на Херсонщині все ж проходить навчальний процес офлайн. Але все ж більшість дітей вчиться онлайн.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. Відомо, що цьогоріч на Херсонщині в офлайн-режимі навчаються 700 дітей, серед них – 70 першокласників. На правобережжі регіону працюють шість шкіл, які мають обладнані укриття.

Як вдалося налагодити навчальний процес?

Як наголосила Вірлич, йдеться лише про ті громади, які розташовані ближче до Кривого Рогу. Здебільшого це Бериславський район. Там дійсно приходить навчання у змішаному форматі.

В Херсоні та інших громадах, які наближені до Дніпра, немає навчання офлайн. Загроза російських обстрілів там надто висока, аби організувати навчальний процес.

Трохи далі вдалося його організувати. Там дійсно є збудовані укриття в школах. Також триває будівництво укриттів в деяких школах, де можливо організувати таке навчання,

– сказала Вірлич.

Що відомо про навчальний процес на Херсонщині: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, журналістка розповіла, яка зараз ситуація в самому Херсоні. Росіяни роблять усе, аби жити в місті було неможливо.