Щодня відбиваємо від 10 до 19 атак, – в ОК "Південь" розповіли про сили росіян на лівому березі

Російськими військами на Півдні керує генерал Міхаїл Теплінський, який сам є уродженцем України. Повідомляється, що він кидає так звані елітні війська на штурми, підрозділи зазнають великих втрат, тому їх поповнюють мобілізованими.

Зосередження окупаційних сил на лівому березі справді дуже серйозне. Про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, додавши, що ворог розглядає для себе цей напрямок як потенційно небезпечний.

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Яка кількість військ є на лівобережжі

Противник зосередив там десятки тисяч особового складу й кілька сотень одиниць бойової техніки, озброєння. Однак Силам оборони вдалося лише за перші дні нового року знищити 20 гармат ворога. Проте свої артилерійські обстріли окупанти посилюють.

Ми знищуємо пункти боєпостачання, але забезпечення в них ще є, тому вони продовжують обстріли. Це свідчить про те, що концентрація сил потужна,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Противник усвідомлює, що українські війська уже перебувають на лівому березі. Присутність наших військ є надзвичайно суттєвим сигналом для Росії, адже означає певну незворотність й те, що ЗСУ рухатимуться тільки вперед.

Їхній наратив, що вони повернуться в Херсон фактично втопився десь у Дніпрі, тому що у це вже ніхто не вірить. Росіяни не здатні продемонструвати ніяких переконливих доказів цього. Наші підрозділи щоденно відбивають від 10 до 19 їхніх атак,

– додала Гуменюк.

Кожна відбита атака для окупантів означає втрати в техніці та особовому складі. Саме тому навіть сформовані спеціалізовані групи з "елітного офіцерства", так само зазнають жертв і змушені повертатися на вихідні позиції.

"Я думаю, росіяни підсвідомо розуміють, що їм немає місця на цій землі, просто поки що плутають напрями", – зауважила Гуменюк.

Що відбувається на лівобережжі Херсонщини