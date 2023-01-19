ЗСУ вдарили по російських позиціях на Кінбурнській косі

Українські захисники продовжують нищити ворога. Відтак, 18 січня, на Кінбурнській косі ЗСУ ліквідували десяток загарбників та ворожу техніку.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. На позиціях окупантів, за словами Гуменюк, було гаряче.

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На Кінбурнській косі неспокійно

Гуменюк повідомила, що українська армія продовжує бойове відпрацювання по позиціях ворога на Кінбурнській косі. За її словами, окупанти час від часу займають цю територію, аби атакувати Очаківський напрямок.

Начальниця пресцентру запевнила, що робота українських бійців на цьому напрямку дуже результативна. Зокрема, внаслідок удару по позиціях ворога ЗСУ знищили автомобільну техніку окупантів та до 10 росіян.

Це говорить про те, що спокою їм там немає,

– зазначила Гуменюк.

Зазначимо, що російські загарбники мають сухопутний коридор до Кінбурнської коси, тому вони можуть заміняти сили, які перекидають з лівобережної частини Херсонської області.

Чи доцільне зараз звільнення Кінбурнської коси

Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін зазначив, що Кінбурнську косу зараз більше контролює противник. Разом з тим, через вогневий контроль ЗСУ, противник не може зосереджувати на території Кінбурнської коси постійний і великий рух своїх військ.

Також він додав, що наразі засоби наразі не збігаються з метою, адже в окупантів є сухопутний коридор до коси, натомість у ЗСУ такої можливості немає. Єрін зазначив, що звільнення островів та Кінбурнської коси можливе лише після звільнення усієї Херсонської області.

"Окреме звільнення коси не є доцільним, бо це відкрита місцевість і вогневе ураження з боку противника може нанести більше шкоди, ніж отримання переваги під час звільнення даної території", – розповів військовий.