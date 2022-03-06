Ситуація в Києві складна, але контрольована, – КМДА

Ніч 6 березня пройшла в Києві спокійно. У столиці ситуація складна, але контрольована. Зараз необхідні волонтери для гуманітарного штабу.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він зазначив, що гуманітарний штаб потребує волонтерів на склади з продовольством та волонтерів-фармацевтів.

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Магазини працюють

"О 07:00 закінчилася комендантська година, розпочали роботу магазини, де можна купити товари першої необхідності. Працюють також аптеки, зоомагазини, зооаптеки", – повідомив Поворозник.

За словами заступника, для сполучення між правим та лівим берегом працюють 2 мости – Північний і Дарницький. Крім того, наголосив, що всі водії столиці мають уникати смуги громадського транспорту, пропускати "швидкі" та машини з гуманітарною допомогою.

Потрібні волонтери

"У місті продовжує працювати гуманітарний штаб. Ми накопичуємо запаси продуктів. Сьогодні також необхідні волонтери. Крім того, потрібні волонтери-фармацевти для роботи з партіями медикаментів, які поступають до Києва", – наголосив Поворозник.

Міська влада закликає мережі приватних аптек організувати роботу, аби кияни мали доступ до ліків. Для цього бізнесу треба звернутися до гуманітарного штабу.

Важливо! Мешканцям рекомендують без нагальної потреби не залишати оселі або не відходити від них на далеку відстань. За першими сигналами тривоги – спускатися в укриття.

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