Загроза прориву з півночі: у ДПСУ розкрили, чи є біля кордону ударні сили Білорусі

На кордоні з Білоруссю наразі не зафіксовано накопичення військ для повторного вторгнення в Україну. Водночас білоруський режим продовжує підтримувати агресію Росії, надаючи ретранслятори для підсилення сигналів ворожих дронів.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Ми Україна".

Яка ситуація на кордоні з Білоруссю?

Українські військові цілодобово моніторять прикордонну смугу та ділянки суміжної території. Сил, достатніх для проведення масштабних сухопутних операцій або дестабілізації лінії розмежування, біля українських рубежів не виявлено.

Станом на сьогодні нарощення якогось угрупування поряд нашого кордону, яке могло здійснити вже вторгнення або намагатися дестабілізувати ситуацію, по лінії нашого кордону, на щастя, цього ще немає,

– зазначив речник Державної прикордонної служби України.

Водночас мінський режим надає власну територію та технічні ресурси для повітряних ударів по Україні. Зокрема, білоруська сторона встановлює спеціальні ретранслятори, які посилюють сигнал навігації та управління для російських безпілотників під час їхніх атак по західних українських областях.

Нагадаємо, в Україні діє спеціальний прикордонний режим уздовж кордону з Росією та Білоруссю. Обмеження запроваджені у смузі завширшки 1 кілометр на весь період воєнного стану для посилення обороноздатності та через ризик провокацій і дестабілізації з боку Білорусі.

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко зазначив, що така загроза залишається постійною. За його словами, ризики можуть зрости у разі появи на території Білорусі значного угруповання російських військових, а також через можливі провокації під чужим прапором біля українського кордону.

Зазначимо, Білорусь проводить військові навчання поблизу кордонів із Польщею та Литвою, частина маневрів відбувається неподалік Сувальського коридору. Навчання триватимуть до 18 вересня, а військові відпрацьовують охорону кордону, протидію диверсійним групам та відбиття атак безпілотників.