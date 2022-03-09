Ситуація на кордоні з невизнаним Придністров'ям є стабільною і контрольованою, – МВС

У МВС повідомили, що ситуація на кордоні з так званим Придністров'ям є контрольованою та стабільною. Окупанти переміщуються поблизу меж, але їх замало для нападу.

Україну захищає не армія, а цілий народ. Тому всі старання ворогів – марні. Про це заявив Денис Монастирський 9 березня.

Зверніть увагу МВС вже видало наказ про забезпечення цивільних осіб зброєю, – Монастирський

Ситуація на кордоні з невизнаним Придністров’ям стабільна й контрольована. Розвідка фіксує переміщення певних підрозділів, але їхня кількість недостатня для загрози нашим кордонам,

– мовиться в повідомленні.

"Ми розуміємо, що Росія намагається залучити всі боєздатні підрозділи, чи то з Білорусі, чи то з так званого Придністров'я, для того, щоби побороти українську державність. Але коли воює не тільки армія, а й абсолютно весь народ – це зробити неможливо", — зазначив очільник МВС.

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