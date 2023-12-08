Що відбувається на кордоні з Польщею: де рух ускладнено найбільше

На польсько-українському кордоні наразі перебувають близько 3300 вантажівок. Блокування руху триває на чотирьох пунктах пропуску.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він уточнив, на якому пуску пропуску ситуація найскладніша.

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Так, за його словами, найбільше вантажівок стоять навпроти пункту пропуску Шегин – 1200 і пункту пропуску Рава-Руська – близько 850. На інших напрямках також є черги, уточнив Демченко, але вони трохи менші.

На жаль, ситуація на українському-польському кордоні з пропуском вантажівок практично не змінюється. Блокування руху на 4 напрямках продовжується. Станом на сьогоднішній ранок, за інформацією польських колег, в чергах на території Польщі в бік України перебуває близько 3300 вантажівок,

– розповів Демченко.

Ситуація у напрямку Краківця

Найбільш ускладений рух фіксується і надалі в напрямку Ягодин та Рава-Руська.

"Там дуже незначна кількість транспортних засобів перетинає кордон за добу – як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд у Польщу", – додав Демченко та уточнив, що інтенсивніший рух фіксується на напрямку Краківець, але не так, як це було до 6 листопада.

Якщо раніше через пункт пропуску Ягодин щодоби перетинало 1200 – 1300 вантажівок у два боки, то за минулу добу там фіксувалось на перетині кордону лише 160 вантажних транспортних засобів,

– наголосив речник ДПСУ.

За його словами, через кордон польські блокувальники пропускають гуманітарні і ще деякі важливі вантажі, але сказати, що усі вони можуть безперешкодно перетнути кордон, не можна. Демченко зазначив, що перемовини з польською стороною тривають.

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