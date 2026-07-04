Не під контролем росіян, – військовий оглядач розкрив, що насправді відбувається у Костянтинівці

У Росії заявили, що нібито повністю звільнили Костянтинівку Донецької області. Однак Україна спростувала цю інформацію. Проте росіянам було важливо саме зараз заявити про "перемогу".

Таку думку висловив 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович, наголосивши, кому саме був адресований меседж про "захоплення" Костянтинівки. Також він розкрив, що наразі відбувається у цьому населеному пункті на Донеччині.

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Яка ситуація у Костянтинівці?

"Мені приблизно зрозуміло, чого про це було оголошено саме зараз. 4 липня – це День незалежності США. Володимиру Путіну було потрібно показати Дональду Трампу, що російська армія "взяла" Костянтинівку. От тільки Трамп на мапи не дивиться, йому дуже подобаються картинки, візуалізація, коли пожежі палають. А те, що заявив Герасимов (голова російського генштабу – 24 Канал), Трамп це не сприйме. Він зараз зайнятий святкуванням Дня незалежності США", – зауважив військовий оглядач.

Тому ця заява, на його думку, орієнтована не на внутрішню аудиторію в Росії, а на зовнішній контур.

Військовий оглядач спростував заяву росіян про "захоплення" Костянтинівки: дивіться відео

Він звернув увагу на те, що російська пропаганда не надала доказову базу щодо того, що Костянтинівка захоплена.

Ці пропагандистські ролики були змонтовані з багатьох епізодів, частина з яких взагалі відбулася за місяць до заяви Герасимова. Тому на сьогоднішній день Костянтинівка не під контролем росіян. За місто тривають бої. І Україна офіційно спростувала ці російські заяви,

– підкреслив Денис Попович.

Військовий оглядач пояснив, що у Костянтинівці відбувається спроба інфільтрації російської армії. Українські сили ведуть боротьбу з цими інфільтраційними групами. Щотижня, за його словами, ліквідується до 40 окупантів, які намагаються закріпитися в Костянтинівці. Також у місто затягується підкріплення Сил оборони України.

Зауважимо, що в Інституті вивчення війни (ISW) прокоментували заяву Путіна про те, що росіяни буцімто контролюють майже всю Костянтинівку та продовжують "зачистку" міста. Крім того, окупанти нібито просунулися в напрямку Олексієво-Дружківки.

Аналітики ISW вважають, що ці "досягнення" росіян є завищеними. Противник контролює менше половини Костянтинівки та не закріпився на більшості територій. Водночас для того, щоб дістатися Олексієво-Дружківки, росіянам треба пройти ще кілька кілометрів.