Програшна ситуація для Путіна, – дипломат розповів, як "свої" топлять диктатора

Поки в кулуарах в Росії обговорюють шляхи завершення війни, Володимир Путін не отримує усієї інформації щодо реальної ситуації, зокрема, на фронті. Диктатору буквально підсовують спотворену інформацію.

Про це 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко, зазначивши, що це може зіграти злий жарт з ним самим. Адже Путін розповідає, що Росія скоро "пережене всі європейські країни", а насправді у певної частини росіян досі немає вдома вигод.

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Як "свої" топлять Путіна?

Міністр закордонних справ зауважив, що російський диктатор "боїться" інтернету. Він не лише не вміє користуватись соціальними мережами, а й не знає про більшість з них. Тому уся інформацію, яку знає Путін – це та, яку йому приносять на стіл. Однак цікаво, що перед цим її переглядають і "поправляють" спецслужби.

В такій ситуації виникає можливість для маніпуляцій і підсовування лише тієї інформації, яка вигідна тим чи іншим групам з оточення.

Це програшна для Путіна ситуація. Він залежить не від того, що може прочитати самостійно і зрозуміти хоч якість моменти, які є поза стінами Кремля, а змушений бути на інформаційному "підгодовуванні" від наближених, які мають різні інтереси,

– пояснив він.

На думку Огризка, перебування в інформаційній бульбашці може зіграти для російського диктатора рокову роль, адже він щонайменше не може ухвалювати рішення. Часом з відео з конференцій чи заходів стає зрозуміло, що Путін не розуміє, про що говорить. Наприклад, це стосується теми економіки, для якої потрібні доповіді спеціалістів.

Огризко сказав, як обманюють Путіна: дивіться відео

До речі, існують також припущення, що як тільки російський диктатор покаже слабкість, на нього може чекати палацовий переворот. Продовжуючи війну, Путін наражає себе на небезпеку – санкції проти Росії будуть діяти й далі, а російські еліти втрачатимуть через це кошти, тому і можуть виступити проти нього.