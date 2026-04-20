Масово мінують узбережжя та берегову лінію Криму: у ЗСУ сказали, чого так сильно боїться ворог

Російські підрозділи проводять мінування узбережжя та прилеглих територій на ТОТ Криму. Це робиться аби посилити оборону та ускладнити потенційну висадку десанту Сил оборони України.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Які заходи наразі проводять росіяни в Криму?

Українська розвідка повідомила про посилення російськими військами оборонних заходів на окупованому півострові. Основні зусилля ворожої оперативно-тактичної групи "Крим" зосереджені на запобіганні висадки українського десанту у Криму.

За даними нашої розвідки, з метою недопущення проведення висадки десанту Сил оборони України на територію тимчасово окупованого Криму, російські підрозділи, які є там, а це оперативно-тактична група "Крим", проводять заходи щодо встановлення мінно-вибухових загороджень вздовж узбережжя Криму із застосуванням протитанкових і протипіхотних мін,

– зазначив Волошин.

Наразі, каже речник, окупанти намагаються міцно укріпити берегову лінію щільними мінними полями та інженерними загородженнями. Ворожі підрозділи активно мінують значну частину узбережжя, встановлюючи тисячі мін.

"З пляжів зараз будуть мінні поля, які будуть перекриті різними дротяними загородженнями, і це не лише пляжі, а й частини моря", – додав військовий.

За його словами, такі заходи спрямовані на те, аби не допустити висадку українського десанту в Криму.

Важливо! Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у коментарі 24 Каналу зауважив, що Крим є однією із трьох вразливих точок Кремля. За його словами, півострів є географічним оперативним котлом, у якому дуже важко організувати будь-яку систему оборони – особливо за умови наступу з материкової частини України.

