Готуються радше до відходу, – полковник ЗСУ про вириті росіянами окопи та траншеї в Криму
Російські окупанти активно риють систему траншей та окопів по всьому узбережжю в Криму. В цьому практично немає ніякого військового сенсу.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, після знищення Кримського мосту ці траншеї практично ніяк не знадобляться на півострові.
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Зараз окупантам потрібно думати, як правильно виходити з Криму в разі знищення мосту. Вони можуть заздалегідь почати виводити війська за допомогою поромів або ж через "сухопутний коридор" на Донбас чи Ростов. А невелика частина військ залишиться на півострові для прикриття.
Оптимальний варіант, якщо військові прийматимуть рішення. Але там є політики, які можуть змусити війська залишитися. Тоді почнеться паніка. Вони будуть думати, як добратися до Тамані. Є три "залізобетонних способи" – кролем, брасом або по-собачому,
– пояснив Світан.
Що Росія робитиме з військами, які перебувають в Криму
Як зазначив Світан, якщо виведення дійсно почнеться під час успішного контрнаступу ЗСУ, то відхід також робитиме угруповання із Херсонської та Запорізької областей. Ці всі підрозділи можуть піти в бік Ростова або підсилити угруповання, що воює в Донецькій області.
Цього точно не можна дозволити. Потрібно якнайсильніше розгромити ворожі підрозділи.
Знищення Кримського моста має бути в парі з нашим просуванням та відсіченням значно кількості російських військ. Йти потрібно не з Оріхового на Мелітополь. А навіть з Вугледара на Маріуполь чи Новоазовськ,
– вважає Світан.
Навіщо росіяни риють окопи в Криму – думка Світана: дивіться відео
Самі ж окопи в Криму мало чим допоможуть, коли буде знищений Кримський міст. Вони просто дозволять відтермінувати неминучу поразку на півострові і сповільнять рух українських військ.
Самі укріплення можуть "жити" певний час. Але це просто відтягує кінець. Не тиждень, а два тижні піде українським військам на знищення таких об'єктів,
– підкреслив Світан.
Росіяни риють окопи в Криму: коротко
- Російські загарбники вже певний час риють траншеї та інші укріплення на території окупованого Криму. Місцеві колаборанти хвилюються і почали вивозити свої родини з півострова.
- Як розповіла постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, в окупантів дійсно починається паніка. Вони переживають через майбутній контрнаступ ЗСУ.
- Видання The Washington Post також підтверджує, що окупанти риють оборонні укріплення в Криму. Це можна побачити на знімках компанії Maxar.