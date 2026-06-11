"Ми ізолюємо Крим": "Мадяр" назвав час і розкрив стратегію України

Уже найближчому майбутньому Україна відріже тимчасово окупований Крим від Росії, створивши для противника несприятливі умови у цьому регіоні.

Відповідну інформацію командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив у нещодавньому інтерв'ю агентству Reuters.

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Які кроки готує Україна?

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр" повідомив, що нарощування ударів українських безпілотників по окупованих територіях уже позначилося на російські логістиці та постачанні пального.

Завдяки цьому протягом останнього місяця інтенсивність руху трасою Р-280 скоротилася на 71%. Цей маршрут, який сполучає Ростов-на-Дону з окупованим Кримом залишається одним із ключовим для забезпечення окупантів.

Майор запевнив, що вже за місяць вищезгаданий маршрут перебуватиме під повним контролем українських військовослужбовців. На його думку, це дозволить ще більше обмежити логістичні можливості окупаційних військ.

Ми ізолюємо Крим у найближчому майбутньому,

– наголосив він.

Видання з посиланням на військових аналітиків також повідомляє, що кампанія із завдання ударів середньої дальності по окупованих територіях суттєво вплинула на російську логістику і сповільнило постачання окупантам.

Зазначається, що також це майже зупинило темпи наступальних дій окупантів минулого місяця. Крім того, удари послабили російську систему ППО, що створило умови для проведення українських атак на більшій відстані.

Унаслідок цього вдалося уразити російські об'єкти нафтової інфраструктури та підприємства оборонної промисловості. "Мадяр" каже, що такими діями хочуть примусити окупантів перейти до оборони та відмовитися від наступу.

"Ми створимо умови, які зроблять вкрай складним для будь-якого військовослужбовця або працівника оборонної промисловості залишатися в Криму, на тимчасово окупованих територіях або використовувати під'їзні шляхи до них", – резюмував українських командувач.

З якими проблемами зіткнулися росіяни?

Нагадаємо, The Guardian писало, що цивільних рух на вищезгаданому маршруті майже припинився, зокрема, за даними ЗМІ, уздовж дороги залишаються десятки знищених російських вантажівок і паливозаправників.

Також раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявляв про знищення Чонгарського мосту, який з'єднує Крим з Херсонською областю, що суттєво ускладнило становище противника.