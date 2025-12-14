Російський генерал отримав нагороду героя Росії за "взяття Куп’янська"

Російського генерала Сергія Кузовльова відзначили званням "Героя Росії" після доповіді Путіну про нібито повний контроль над Куп’янськом. Українські війська стабільно утримують місто.

Відео з його участю, де він доповідає Путіну про "остаточне захоплення міста", активно поширювали російські пропагандистські ресурси. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Як російський генерал отримав медаль за вигадані успіхи?

Генерал-полковник Кузовльов отримав нагороду 9 грудня, ймовірно, за звіт про нібито завершене захоплення Куп’янська Харківської області. Проте реального контролю Росії над містом немає. Українські війська навіть заблокували у місті кількасот росіян.

Також у мережі з’явився запис від 20 листопада, на якому Кузовльов стверджує, що штурмові підрозділи 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії нібито повністю захопили Куп’янськ. Путін у військовій формі уточнює, чи йдеться про повний контроль над містом, і генерал підтверджує, додаючи, що "знищуються дрібні розрізнені групи противника".

Після цих заяв журналісти зазначають, що саме тоді Кузовльов отримав найвищу державну нагороду Росії у "День героїв". Наразі він очолює війська Московського військового округу та одночасно керує угрупованням "Захід".

Яка ситуація у Куп'янську насправді?