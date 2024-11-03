Росіяни активно тиснуть на Курахівському напрямку: карта бойових дій

Упродовж доби російські терористи більше ніж 50 разів атакували на Курахівському напрямку. Загалом на фронті зафіксовано 173 бойових зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ранкове зведення Генштабу 3 листопада. Розповідаємо, як змінилась карта бойових дій за добу.

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У Генштабі повідомили, що учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний та 69 авіаударів, зокрема, задіяв одну ракету та скинув 114 КАБ. Крім цього, здійснив понад 3 тисячі обстрілів, з них 112 – із РСЗВ.

В районах селищ Юнаківка, Журавка, Басівка Сумської області; Слатине, Козача Лопань, Малі Проходи, Піщане, Синьківка, Голубівка, Терни Харківської області; Торецьк, Курахове, Іллінка, Успенівка, Богоявленка, Максимівка, Велика Новосілка Донецької області, Лобкове, Новодар’ївка, Мала Токмачка, Юрківка Запорізької області окупанти завдалаи авіаударів.

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував у районі населеного пункту Вовчанськ.



На Куп'янському напрямку за добу відбулося 13 атак окупантів. Українські оборонці відбивали штурмові дії неподалік Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової.

На Лиманському напрямку росіяни 14 разів намагались прорвати оборону українських військ. Зокрема, атакували поблизу Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та у Серебрянському лісі. До того ж противник активно застосовував авіацію, задіяв 30 некерованих ракет та скинув 6 КАБів.



На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив сім наступальних дій в районах Івано-Дар'ївки та Виїмки.



На Краматорському напрямку росіяни атакували один раз у районі Предтечиного.



На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив вісім атак неподалік Торецька та Щербинівки. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 23 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове, Суха Балка, Миролюбівка, Сухий Яр, Крутий Яр та Новогродівка.



На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 51 атаку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка, Кремінна Балка та Катеринівка.

На Времівському напрямку противник здійснив 12 штурмів наших позицій в районі Трудового та Максимівки.

Активно залучаючи авіацію, ворог атакував у районі Новоандріївки, Роботиного та Малої Токмачки на Оріхівському напрямку.



На Придніпровському напрямку наші війська відбили 3 атаки противника у районах Козачих Лагерів, Дніпрян та острова Козацький, противник успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція в Курській області.