Росія слабка, її можна перемогти: авіаексперт оцінив, як Повітряні сили б'ють ворога на Курщині

Українські безпілотники демонструють, що можуть долітали на великі відстані вглиб Росії. То ж сховатися і убезпечити свою авіацію Росії стає дедалі складніше.

Про це зазначив в етері 24 Каналу експерт з авіації, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, додавши, що ресурс літаків противника зменшується.

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Українська авіація завдає ударів на Курщині

Після оголошеної російською владою евакуації цивільного населення з прикордоння Курської області для ведення оборонних дій ворог активно займає цивільні об'єкти в населених пунктах Курщини. Однак пілотам тактичної авіації Повітряних сил України вдається завдавати результативних ударів по місцях зосередження противника, його техніці та позиціях, застосовуючи високоточні бомби.

Експерт з авіації пояснив, що кількість засобів ППО в Росії не дозволяє захистити більшість її територій або важливих об'єктів. Це видно з ударів, які завдаються по російських аеродромах.

Є низка потреб працювати по перерізанню логістичної складової на території Курської області, в нас є можливість використовувати французькі авіабомби HAMMER, щоб нищити мости й переправи,

– озвучив Храпчинський.

Авіаексперт зауважив, що українська авіація й раніше використовувала такі засоби, але у випадку з Курською областю, ці кадри оприлюднили, бо це, з його слів, надихає українців та військових.

"Це допомагає зрозуміти, що Росія слабка, її можна перемогти. Для ударів застосовуються українські літаки й це показово, що вони в російському повітряному просторі завдають ударів по стратегічних об'єктах. В Україні є велика кількість літаків, які були переоснащені для того, щоб можна було експлуатувати американське озброєння, зокрема ракети Storm Shadow (МіГ-29, Су-24)", – підсумував Храпчинський.