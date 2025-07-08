Військовий пояснив, навіщо Україна відвойовує позиції на Курщині та Бєлгородщині

Наступ росіян на Сумську область провалився, бійці Сил оборони відбивають ворога на Курщину та Бєлгородщину. Навіть в російських областях українським військовим вдається стабілізувати ситуацію.

Так, деякі російські населені пункти вони контролюють та мають ініціативу. Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук, зазначивши, що це має важливе значення для інших напрямків на Сході України, де росіяни продовжують тиснути.

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Навіщо Україні позиції на Курщині та Бєлгородщині

Офіцер ЗСУ зазначив, що на Сумщині, Курщині та Бєлгородщині українським військовим вдається не лише стабілізувати лінію бойового зіткнення, а й перехоплювати ініціативу. Мовиться про наступні населені пункти – Андріївка та Юнаківка (Сумська область), де тривають активні бойові дії.

Саме тому окупанти перекидають особовий склад з Півдня на Північ, щоб спробувати стабілізувати ситуацію на свою користь.

Теж саме з Курщиною та Бєлгородщиною – правильні дії. Ми вже давно гарно працювали щодо населеного пункту Тітчине (Курська область – 24 Канал), який є повністю під нашим контролем. Ми маємо гарні перспективи, але про них говорити не можемо. Добре, що ми відновлюємо ці позиції, війна має тривати на території ворога і на полі бою, і в небі. Це правильні речі з огляду виснаження війська противника,

– наголосив він.

Ткачук додав. що Сили оборони де-не-де проводять наступальні дії на Курщині. Це ослаблює ворога на Півдні нашої країни та Покровському напрямку. В іншому випадку, росіяни перекинуть усі сили на найгарячіші для українських військових напрямки на Сході.

Ситуація на Курщині та Бєлгородщині: дивіться на карті

"Так, ми маємо зосередитись на оборонних діях. Проте, нам не треба дати їм (окупантам – 24 Канал) можливість розслаблятись", – сказав офіцер ЗСУ.

Важливо! Залучаємось долучитись до збору на відновлення та лікування ветеранів спецпідрозділів ГУР МО. Українці повинні дбати про бійців, які завдяки своїй відданості, захищаючи територію нашої країни, отримали важкі травми.

До слова, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на засіданні Ставки він наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях Росії. Він зазначив, що українські захисники продовжують "сковувати у прикордонні значне угруповання противника".