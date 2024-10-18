Росіяни на Курщині знищують своїх же: огляд фронту від Світана

На території Курської області – справжнє пекло. І найбільше потерпає тут російська піхота, яка опиняється і під ударами ЗСУ, й під ударами своїх же.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному огляді фронту на 24 Каналі розповів, що на Курщині відбуваються маневрові бої.

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Знищення росіян на Курщині

Світан зазначив, що маневрові бої – це відсутність фортифікаційних споруд на лінії фронту. Без хорошого зв'язку маневрові операції не провести. Велика відповідальність лягає на засоби зв'язку, керування, пересування, постійний контроль перебування, аби не потрапити під дружній вогонь. Так ось у росіян із цим велика проблема.

У нас працюють серйозні системи РЕБ на цьому напрямку. Наші засоби зв'язку, завдяки партнерам, стійкі до російських РЕБ. Ми успішно керуємо своїми військами, а росіянам це не вдається. Тому під удари КАБ, РСЗВ, армійської артилерії потрапляють дуже часто російські частини. Тобто, вони самі себе знищують, і про це мало хто говорить, лише російські блогери ниють, що в різних місцях потрапляють під удар,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Яскравий удар по ворожому полігону

Разом з тим ЗСУ завдали ефектного й ефективного удару по полігону окупантів на Запоріжжі. За словами військового експерта, наші війська переважно працюють ракетами М30А1. Там близько 400 суббоєприпасів подвійного призначення – проти піхоти та легкої броньованої техніки. Дальність – до 80 кілометрів.

"Звісно, потрібне прицілювання. Воно відбувається з розвідувального комплексу Shark, який висить певний час і може досить точно навести ракету, передавши координати цілі. Він розвідує ціль, корегує вогонь за потреби, тобто, використовується як засіб оперативного контролю. Такий удар дозволяє накрити ділянку розміром з футбольне поле, зокрема на Запоріжжі накрили полігон і посадку", – наголосив льотчик-інструктор.