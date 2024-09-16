На Курщині оголосили обов'язкову евакуацію мешканців двох районів

Нещодавно на Курщині російські війська розпочали свій контрнаступ. Втім, схоже, він йде не за планом, адже російська влада заявила про евакуацію населення із деяких районів.

Зокрема, йдеться про Рильський та Хомутівський райони. Кажуть, евакуація – обов'язкова, передає 24 Канал.

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Евакуацію координуватимуть силовики та дружинники

Рильський та Хомутівський райони розташовані у 15-кілометровій зоні біля українського кордону. І це доволі далеко від Суджі, до якої щонайменше 40 кілометрів.

Прийнято рішення про обов'язкову евакуацію населених пунктів Рильського та Хомутівського районів, що знаходяться у 15-кілометровій зоні, що прилягає до кордону з Україною,

– повідомив губернатор Курщини Алєксєй Смірнов.

Хто знає, як проходитиме евакуація цього разу: під час початку операції ЗСУ на Курщині у серпні Росія покинула своє населення напризволяще, а місцева влада втекла у першу чергу.

Втім, Смірнов запевнив, що вивезення росіян з Рильського та Хомутівського районів координуватимуть місцеві силовики та дружинники курського центру "Патріот".