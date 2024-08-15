У Курській області в полон ЗСУ потрапили 2 тисячі російських військових, – The Independent

Операція Сил оборони у Курській області продовжується. Західні журналісти назвали кількість росіян, які за цей час потрапили там у полон.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що початок операції в Курській області є єдиним способом змусити Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів. За його словами, це потрібно у рамках "психологічної" тактики перемоги у війні.

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Росіяни побачили реалії війни

Українські сили продовжують просуватись у Курській області, захоплюючи міста та села. Михайло Подоляк сказав, що вторгнення показало росіянам суворі реалії війни Володимира Путіна. За його словами, потрібно використовувати абсолютно чіткі інструменти, щоб змусити Росію до переговорів і один із них – військовий інструмент примусу.

Українські військові взяли російських солдатів у полон, щоб мати змогу обмінювати їх на своїх громадян. Український полковник, який захотів лишитись анонімним, розповів, що приблизно 2000 російських солдатів потрапили в полон, проте цю цифру неможливо перевірити незалежно.

Подоляк переконаний, що для того, аби змусити Росію припинити цю війну, потрібен комплекс заходів.

Одного вторгнення буде недостатньо, щоб Путін зрозумів, що війна того не варта,

– підкреслив він.

Він пояснив, що коли війна заходить на територію Росії, росіяни бояться, хоча до того мало обговорювали події на фронті. Це суттєво впливає на психологічний стан Росії.

Путін обриває розмови про Курську область

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський стверджує, що вдалося захопити вже 400 квадратних миль території Росії. Путіна вторгнення застало зненацька. Зараз він різко обриває будь-які публічні розмови про це.

Коли курський губернатор Олексій Смирнов почав описувати ступінь контролю України над цією територією, Путін різко перервав його, вимагаючи зосередитися на "соціально-економічній ситуації".

Мирні жителі Сумської області України, яка межує з Курською областю, залишилися неушкодженими. Росія продовжує атакувати безпілотниками та ракетами здалеку. Також є ризик проникнення російських ДРГ.

Ключові західні союзники України наполягають, що вони не знали, яку операцію готує наша держава, проте Подоляк припустив, що це не зовсім так. За його словами, дискусії були, проте не на публічному рівні.

Одним із предметів суперечок між Україною та НАТО є використання далекобійної зброї, яка заборонена для наступальних операцій проти Росії. Подоляк впевнений, що якби неофіційну заборону на використання далекобійної зброї було знято, ландшафт війни виглядав би зовсім інакше.