Операція триває, – Сирський розповів, що зараз відбувається на Курщині

В Курській області триває операція наших сил. Головнокомандувач ЗСУ розповів про ситуацію на цьому напрямку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського.

Дивіться також Росіяни скаржаться на прильоти: Курщину атакують "невідомі безпілотники"

Ситуація на Курщині

На Курському напрямку триває операція наших сил. Противник тримає там свої найкращі частини, які планував задіяти на Сході.

Силам оборони вдається завдавати противнику значних втрат і захищати наші північні кордони,

– наголошує головнокомандувач ЗСУ.

Водночас ворог має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів, що суттєво ускладнює боротьбу з ними.

Дивіться також Зеленський назвав втрати росіян на Курщині від початку операції там

До слова, Сирський розповів про втрати ворога в період від 1 по 31 травня. Він наголосив, що Сили оборони максимально нищать ворога ще на підході до наших позицій. Активно працює артилерія, авіація та безпілотні системи. Відтак, за травень, станом на 31 число, російські окупанти втратили понад 34 тисячі особового складу.