Курська версія операції "труба": чому росіяни провалились і яку мету ставили

Ворог активізувався на Курщині. Росіяни вдаються до будь-яких методів, аби витіснити Сили оборони України з Курської області. Російські окупанти вирішили застосувати спосіб, який використовували раніше на Сході України, але на Курщині він завершився невдало.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу розповів, що росіяни на Донеччині використовували інфраструктуру у вигляді трубопроводів, зокрема колекторів, таким чином заходили вглиб українських позицій. Вони просувалися як щури всередині труб.

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Чому операція ворога провалилася?

На Курщині противник намагався реалізувати такий же сценарій, але він виявився провальним. Ступак назвав 2 причини, чому противник зазнав невдачі в Курській області.

Українські військові їх побачили. Потім знищили. До того ж Росія погано підготувалася до цієї операції, певна кількість штурмовиків залишилась у трубі, вони не змогли вийти через нестачу повітря,

– розповів Ступак.

Зараз мета російських військ у Курській області – перерізати дорогу, яка сполучає Суми з Суджою, по якій забезпечується логістика українського війська. Ворог хоче позбавити Сили оборони України харчових продуктів та важкої техніки, що доставлялися цим автошляхом. Ексспівробітник СБУ припустив, що робити висновки, що в цілому відбувається на Курщині, можна буде в понеділок, 10 березня, після обіду.