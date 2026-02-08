Рухаються малими групами: в ЗСУ розповіли, чи просуваються росіяни біля Лимана

Українські захисники тримають Лиман, хоча ворог й намагається просуватися до міста. Російська армія не доходить до міста, солдатів знищують ще на підході.

Про це розповів речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

Чи дійдуть росіяни до Лимана?

Операції Сил оборони України не дозволяють ворогу просуватися до Лимана. Ворог на цьому напрямку пускає малі піхотні групи, які фактично не встигають дійти до українських позицій. Хоча Трегубов зауважив: для окупантів досягти успіхів біля Лимана – критично важливо.

Вони постійно проводять атаки, там є достатня кількість сконцентрованої живої сили для того, щоб ці атаки проводити постійно. З іншого боку, вони ж постійно і знищуються на підступах до міста,

– сказав речник.

Як розповів Віктор Трегубов, ворожі війська рухаються дорогами, які на їхніх картах є "сірою зоною". Однак на всьому шляху російські солдати стикаються з протистоянням українських бійців і, як наслідок, не можуть прорватися в місто.

Біля Лимана російяни рухаються в "сірій зоні": показуємо на карті

Окупанти використовуючи різні "укриття" на місцевості, щоб рятуватися від українських дронів. Ворог не зважає на небезпеку й завзято та постійно робить спроби просування до Лимана, бо це місто вважається важливим.

Які зміни нещодавно відбулися на Лиманському напрямку?