Підтягують додаткові екіпажі: військовий розкрив, що змінюється в тактиці російських дронів

На Лиманському напрямку росіяни збільшують свою присутність не лише через наявність піхоти, а й завдяки тому, що стягують додаткові екіпажі БпЛА. Кількість застосування FPV й інших дронів з боку ворога суттєво зростає.

Про це в етері 24 Каналу розповів молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк, зазначивши про нарощення таких екіпажів як в лінійних російських підрозділах, так і в спеціалізованих, які мають якісне обладнання, величезну кількість БпЛА.

Які типи дронів зосереджує ворог?

Противник, застосовуючи безпілотники, намагається завдати уражень по логістиці українських захисників. Росіяни активно використовують тактику дронів-почекунів.

Будь-які дороги, які вони бачать, можуть використовувати для того, щоб засісти там й навіть годинами чекати поки хтось цим шляхом пройде чи проїде. Натомість ми намагаємося виявляти такі засідки й знищувати, прочісувати всі маршрути перед тим як рухатися ними,

– пояснив Денисюк.

Молодший сержант зазначив, що у ворога значна чисельність дронів на озброєнні, він залучає як FPV-дрони, так і ті, що на оптоволокні. Крім цього, тривалий період СОУ фіксують використання російськими військами важкого бомбера типу "Кощей".

Росіяни застосовують тактику спаленої землі на прифронтових територіях, вщент знищуючи населені пункти, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Лиманський напрямок вже тривалий час перебуває в зоні проведення активних бойових дій.

"Лиманщина була захоплена на початку повномасштабного вторгнення і в ході Слобожанського наступу звільнена ЗСУ восени 2022 року. Тоді в наступальній операції брала участь і наша 66 бригада. Вже тоді руйнування в Лимані й навколишніх населених пунктах були суттєвими, а зараз противник тут знищує все, що бачить", – зазначив Денисюк.

Що відбувається в районі Лиману: дивіться на карті

Що ще відомо про ситуацію на Лиманському напрямку?