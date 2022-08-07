У Рубіжному окупанти почали ховати містян, яких вони вбили у березні – квітні

У розпал літа російські окупанти вирішили почати поховання мирних мешканців Рубіжного, яких вони вбили під час боїв у березні та квітня. Відомо про поховання щонайменше 63 осіб.

У квітні окупанти заволоділи більшою частиною міста, а вже в травні захопили його повністю. Однак поховати вбитих мирних мешканців, чиї тіла були просто на вулицях, вони вирішили тільки в серпні.

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Окупанти вирішили поховати останки у найбільшу спеку

Сергій Гайдай наголосив, що окупанти з невідомих причин вирішили дочекатися найбільшої спеки і аже тоді поховати тіла вбитих мирних мешканців. Тому голова Луганської ОВА припустив, що ми ще про багатьох загиблих просто не знаємо.

Хочеться спитати – а ще пізніше не можна було почати? Більшою територією міста росіяни оволоділи ще в квітні. Невже необхідно було чекати найспекотнішої погоди? Минуло майже чотири місяці, а вони тільки почали збирати тіла, які дотепер лежали посеред вулиць,

– наголосив Гайдай.

Ситуація на Луганщині

В етері загальнонаціонального телемарафону Сергій Гайдай розповів, що ситуація на Луганщині – критична. Окупанти користуючись складним становищем мирних мешканців, агітують їх іти на псевдореферендум за продовольчі пайки.

Голова Луганської ОВА наголосив, що відновити теплопостачання на Луганщині майже неможливо. Теоретично до великих міст, які постраждали від бойових дій – Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Попасної, Кам'янського – можна підвести газ, але інфраструктура міст зруйнована, тому до настання холодів її відновити неможливо. Водночас мешканці Луганщини уже не можуть евакуюватися, оскільки немає гуманітарних коридорів.

Водночас окупанти вирішили замість опалювального сезону, готуватися до псевдореферендуму й агітувати місцевих мешканців. Однак Сергій Гайдай відзначив, що загарбники можуть легко сфальсифікувати результати. Голова ОВА наголосив, що багато людей вважають мешканців Луганщини проросійськими, однак після повномасштабного вторгнення на територію області, яка була під контролем України станом на 24 лютого, у багатьох громадах люди з українськими прапорами виходили на мітинги проти окупації.

Однак для брехливої демонстрації ситуації в області окупанти привезли кількох людей, з якими зняли пропагандистські сюжети про нібито те, що мешканці Луганщини "чекали" окупантів.

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