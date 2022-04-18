Ситуація на львівському залізничному вокзалі контрольована, – Укрзалізниця

18 квітня 2022 , 09:30
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Джерело:

Укрзалізниця

Російські окупанти зранку 18 квітня атакували ракетами Львів. Укрзалізниця запевняє, що ситуацію на залізничному вокзалі міста контролюють.

Зранку було 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Пасажирів на вокзалі розмістили в безпечні укриття. 

До теми Подоляк каже, що російські окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Львова 

Висадку та посадку на поїзди поновили після закінчення сигналу тривоги,
– кажуть в Укрзалізниці.

Поїзди, які на момент тривоги доїджали до міста, затримали на в'їзді до відбою. Рух вже поновили.

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Автор: Оксана Княжик