Ситуація на львівському залізничному вокзалі контрольована, – Укрзалізниця
18 квітня 2022 , 09:30Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Російські окупанти зранку 18 квітня атакували ракетами Львів. Укрзалізниця запевняє, що ситуацію на залізничному вокзалі міста контролюють.
Зранку було 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Пасажирів на вокзалі розмістили в безпечні укриття.
До теми Подоляк каже, що російські окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Львова
Висадку та посадку на поїзди поновили після закінчення сигналу тривоги,
– кажуть в Укрзалізниці.
Поїзди, які на момент тривоги доїджали до міста, затримали на в'їзді до відбою. Рух вже поновили.
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