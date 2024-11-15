Вперше таке бачимо, – Андрющенко розповів про перекидання техніки в Маріуполі

Ворог дуже активно перекидає свою військову техніку. Робить це кожного дня. Спостерігається доволі незвична для Маріуполя тенденція.

Про це в розмові з 24 Каналом розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, звернувши увагу, що росіяни тягнуть боєкомплекти й техніку (танки, БМП) з Запорізьких напрямків (Бердянська та Пологів) через Маріуполь в бік Волновахи.

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В окупантів проблеми з наявністю ресурсів

Все це потім перекидається в напрямок Курахового Донецької області.

Вперше таке бачимо, бо техніку перевозять не з території Росії, як це було зазвичай, а з інших ділянок фронту,

– розповів радник міського голови Маріуполя.

Те саме стосується бойових комплектів, тобто, це не постачання, яке здійснюється, як раніше, через Кримський міст. Мовиться зараз про оперативно-тактичні склади, які росіяни накопичили й зберігали для підготовки наступу в Запорізькій області, а тепер вони це змушені відправляти на Курахівський напрямок.

Це свідчить про те, що в росіян не все гаразд з ресурсами техніки та боєприпасів. З живою силою аналогічна ситуація. Російське командування не встигає зібрати необхідну кількість солдатів, які Росія щоденно втрачає на фронті.

Андрющенко зауважив, що якщо противник за місяць втрачає 40 – 50 тисяч військових, а збирає 25 – 30, то цю різницю йому немає ким компенсувати. Тому Росія намагається прискоритись, тренувальні табори заповнює лише на 60 – 70%, а термін підготовки військових постійно скорочує, до 2 – 3 тижнів.

Чергова партія для ротації майже підготовлена, або на вихідних, або на початку наступного тижня побачимо нові підрозділи "Шторм-V", які будуть брати участь в штурмових діях на Донеччині,

– спрогнозував Андрющенко.