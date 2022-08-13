"За життя і здоров'я не відповідаємо": окупанти збирають у дитсадках Мелітополя дивні розписки

В тимчасово окупованому Мелітополі, що в Запорізькій області, російські загарбники встановлюють свої порядки. Це стосується й дитячих садків.

Окупанти збирають з батьків у дитсадках Мелітополя дивні розписки

росіяни ставлять у дитсадках умови – збирають із батьків дивні розписки. В них мовиться, що "за життя та здоров'я відповідальності не несемо".

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Оскільки російські окупанти постійно прикриваються дітьми, за рішенням керівника ЗОВА Олександра Старуха, школи та дитячі садки на тимчасово окупованих територіях функціонувати не повинні.

Втім, попри заборону, низку дитячих садків колаборанти у місті таки відкрили. Але вихователі для того, щоб підстрахувати себе на випадок загибелі дитини, збирають із батьків дивні розписки.

Мати однієї із дітей розповіла, що в неї, на щастя, є робота, але дитину залишити нема з ким. Тому відвела доньку до дитячого садка.

Мені відразу поставили умову, що я маю написати розписку в якій фактично даю згоду на те, що вихователі та всі співробітники колективу не несуть жодної відповідальності за життя та здоров'я моєї дитини,

– обурюється жінка.

Вона підкреслила, що це все одно, що залишити дочку на вулиці та попросити когось доглянути. Там теж ніхто жодної відповідальності не нестиме.

До слова, практика дивних розписок від батьків існує і в дитячих садках тимчасово окупованого Приморська.

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