Росія намагалася використати главу МАГАТЕ, щоб показати Україну загрозою Курській АЕС, – ISW

Росія постійно створює ядерну загрозу та вдається до погроз. Водночас держава-агресорка намагалась використати візит глави МАГАТЕ на Курську АЕС та звинуватити Україну у цьому.

Російські посадовці хотіли використати візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі на Курську атомну електростанцію. Вони прагнули показати, що Україна створює загрозу катастрофи, щоб похитнути підтримку партнерів.

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Заяву МАГАТЕ спотворили

Раніше Гроссі написав, що атака на АЕС є неприйнятною і при цьому місце її розташування неважливе. Він також додав, що КАЕС особливо вразлива, оскільки її реактор не має захисної оболонки і розташований у "звичайній будівлі". Фактично, для нього становлять небезпеку удари БпЛА та обстріли. Натомість російські ЗМІ написали. що Гроссі бачив докази бойових дій поблизу АЕС, а саме уламки збитих дронів.

Пропагандистські ЗМІ написали, що глава МАГАТЕ нібито заявив, що саме дії українських військ загрожують станції. Насправді ж це зовсім не так.

У МАГАТЕ пояснили, що Росія повідомила про виявлення уламків безпілотника на КАЕС, але МАГАТЕ не надало жодних оцінок цьому та не підтверджувало причетність українських сил.