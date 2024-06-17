Росіяни намагаються прорвати оборону та захопити важливі ділянки місцевості, – Сирський

Вже майже тиждень Головнокомандувач Збройних Сил України працює у частинах різних угруповань, які тримають оборону на найважчих ділянках фронту. Наразі ж він розкрив деталі щодо поточної ситуації там.

Олександр Сирський розповів, що характер дій противника суттєво не змінився. Водночас російські загарбники активно намагаються прорвати оборону українських захисників.

Дивіться також Росіяни в оточенні у Вовчанську, бої під Кремінною: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка ситуація на найважчих напрямках

Як розповів Головнокомандувач ЗСУ, на Купянському, Покровському, Курахівському, Времівському оперативних напрямках проводить активні наступальні дії різної інтенсивності.

Там ворог не полишає спроб прорвати оборону українських військ та захопити важливі ділянки місцевості, або населені пункти, які впливають на стійкість нашої оборони. Водночас основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку.

Так, вже скільки часу цей напрямок залишається найважчим.

Там окупанти сконцентрували переважну кількість ударних бригад та полків. Водночас тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра.

Як і раніше, мета моєї роботи – вивчення обстановки, допомога командирам бригад в організації бойових дій, розв'язання проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю озброєння і боєприпасів, посилення резервами тощо,

– наголосив Олександр Сирський.

Ворог намагається виснажити Сили оборони

Головком каже, що ворог чудово розуміє, що внаслідок поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, які посилять нашу ППО, час гратиме на нашу користь.

Водночас в окупантів шанси на успіх суттєво зменшуватимуться. Тому, командування російських військ наразі докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій.

За його словами, російські загарбники намагаються досягти максимального виснаження наших військ, зриву підготовки резервів, недопущення переходу до активних наступальних дій.

Олександр Сирський також зауважив, що по всьому фронту від Харкова до Кринок наші військовослужбовці демонструють стійкість, мужність і патріотизм, а головне, віру в нашу перемогу.

Зокрема, днями, у Донецькій області український воїн однієї з бойових бригад Збройних Сил України самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів.

Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою. Дякую йому та усім іншим захисникам і захисницям України, які відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків, за їхню самовіддану службу,

– додав він.