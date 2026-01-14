Вода заливає під'їзди: у багатоповерхівках Києва масово лопаються труби
- У багатоповерхівках Києва масово лопаються труби, заливаючи під'їзди водою, особливо в Солом'янському районі.
- Станом на 14 січня близько 400 будинків залишаються без опалення.
Ситуація з опаленням у Києві досі складна. Мешканці повідомляють, що у багатоповерхівках масово лопаються труби.
У мережі увечері 14 січня з'явилися відео, як кияни намагаються врятувати свої будинки від води, передає 24 Канал.
Що відбувається у Києві?
Місцеві телеграм-канали пишуть, що багато проривів труб зафіксовано у Солом'янському районі столиці.
Вода заливає цілі під’їзди. Люди вручну намагаються її зібрати.
Вода із труб заливає багатоповерхівки Києва: дивіться відео
Комунальні служби не встигають всюди доїхати швидко, адже їм банально не вистачає людей.
Станом на 14 січня ще близько 400 із 6 000 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення.
Вода заливає під'їзди багатоповерхівок Києва: дивіться відео
"Частині з цих 400 будинків подати тепло плануємо сьогодні до вечора", – писав міський голова Віталій Кличко.
Що передувало?
Київ залишився без опалення через пошкодження інфраструктури міста після останньої масованої атаки 9 січня.
12 січня у мережі з'явилися кадри, як через відсутність опалення та сильний мороз від замерзлої води у квартирах порозривало труби та батареї. У деяких квартирах на термометрах фіксували майже 0°.
У коментарі 24 Каналу експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно розповіла, що у таких випадках системи будуть полагоджені коштом підприємств, які обслуговують ці внутрішньобудинкові мережі. Водночас вона також зауважувала на браку кадрів, який є повсюду.