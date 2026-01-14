Вода заливає під'їзди: у багатоповерхівках Києва масово лопаються труби

Ситуація з опаленням у Києві досі складна. Мешканці повідомляють, що у багатоповерхівках масово лопаються труби.

У мережі увечері 14 січня з'явилися відео, як кияни намагаються врятувати свої будинки від води, передає 24 Канал.

Дивіться також Окрім обстрілів і морозів: експертка сказала, що загострило проблеми зі світлом і теплом у Києві

Що відбувається у Києві?

Місцеві телеграм-канали пишуть, що багато проривів труб зафіксовано у Солом'янському районі столиці.

Вода заливає цілі під’їзди. Люди вручну намагаються її зібрати.

Вода із труб заливає багатоповерхівки Києва: дивіться відео

Комунальні служби не встигають всюди доїхати швидко, адже їм банально не вистачає людей.

Станом на 14 січня ще близько 400 із 6 000 багатоповерхових будинків Києва залишаються без опалення.

"Частині з цих 400 будинків подати тепло плануємо сьогодні до вечора", – писав міський голова Віталій Кличко.

Що передувало?