Ворог дуже поспішає, – Братчук сказав, який задум росіян може фатально закінчитись

Сили оборони України знищують логістику ворога на Півдні. Вже видно, що росіяни сильно поспішають.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що ворог давно готувався до літньої наступальної кампанії. Вона просувається з проблемами через регулярні удари по логістиці.

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Що відбувається на Півдні?

За словами Братчука, російська логістика на Півдні суттєво кульгає. Ворог має проблеми з підвезенням особового складу, боєкомплекту та озброєння.

Ворог сильно поспішає. У них є ресурс. Але почалися проблеми з логістикою. На сьогодні росіяни навряд чи зможуть реалізувати сценарій швидкого просування на тому ж Гуляйпільському напрямку та інших ділянках фронту, на яких вони це планували,

– зазначив Братчук.

Він додав, що на деяких ділянках фронту відбуваються контратакувальні дії. А Сили оборони України патрулюють значну кількість доріг на Півдні. Зокрема й другорядні, по яких росіяни намагаються організувати логістику.

Яка ситуація на Півдні: дивіться відео 24 Каналу