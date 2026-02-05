Аномальна активність: Андрющенко пояснив, чому Росія масово перекидає війська на Півдні
- Росія масово перекидає військові вантажівки з особовим складом на Бердянському напрямку. Є кілька припущень, що вони задумали.
- Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів детальніше про логістику окупантів.
Упродовж минулої доби, 4 лютого, Росія масово перекидала військові вантажівки з особовим складом на Бердянському напрямку. Є кілька припущень, що саме задумали окупанти.
Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що Росія час від часу перекидає військову техніку з Бердянського напрямку через Новоазовськ. Але цього разу сталося дещо аномальне. Вони одночасно перекидали кілька десятків військових вантажівок.
Що задумали окупанти?
На думку Андрющенка, це може бути пов'язано з різними причинами. Насамперед останнім часом в регіоні були погані погодні умови. Тому одна з гіпотез – окупанти не встигли перекинути техніку та військовий склад минулого тижня, тому компенсують все теперішнім тижнем.
Росіяни не справляються там з розчищенням доріг. Окупанти часто рухаються разом з цивільним транспортом, що часто повністю паралізує рух. Вони могли не встигнути перекинути щось минулого тижня, а зараз все компенсують,
– сказав Андрющенко.
Не варто відкидати й безпосередньо військові цілі. Є припущення, що на цих вантажівках перевозили саме новоприбулих російських контрактників. І багато що залежатиме саме від того, чи продовжиться ця інтенсивна логістика найближчими днями.
Якщо будемо спостерігати це і сьогодні, і завтра, то це означатиме геть інше. Росіяни можуть готувати певні наступальні дії або збільшення тиску на одній з ділянок фронту на півночі Донецької області. Або, можливо, вище до Куп'янська,
– припустив Андрющенко.
Зверніть увагу! Наприкінці січня Петро Андрющенко повідомляв, що Росія перекидає військову техніку та особовий склад через Маріуполь саме на Гуляйпільський напрямок у Запорізькій області. Це може свідчити про те, що ворог хоче посилити тиск на цій ділянці фронту.
Ситуація на фронті
- Росія має перевагу в кількості особового складу на фронті. При цьому ворог зазнає значні втрати кожного дня. Упродовж останніх місяців Сили оборони знищують приблизно 30 – 35 тисяч окупантів щомісяця. Наступна ціль – вийти на 50 тисяч.
- Станом на 5 лютого Росія втратила понад 1 мільйон 243 тисячі особового складу. Генштаб повідомив про 770 знищених окупантів за минулу добу.
- Військовий зі 110-ї ОМБр Іван Сєкач зауважив, що дрони допомагають вибивати російських окупантів. Але піхота досі залишається незамінною. Зараз складно говорити про наступальні дії. Поки йдеться лише про утримання фронту.