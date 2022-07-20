Артилерійський склад, гаубиця "Мста-Б": ЗСУ завдали ворогу потужних втрат на Півдні

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ЗСУ завдали ворогу потужних втрат на Півдні

Це роблять і воїни Збройних Сил України, які зараз на Південному напрямку. Зокрема, сьогодні, 20 липня, наші військові завдали ворогу потужних втрат. Про це стало відомо з оперативної інформації щодо обстановки на Півдні України.

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Так, наші ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань лише за ніч проти 20 липня ліквідували щонайменше 11 російських окупантів і гаубицю "Мста-Б" із тягачем.

Також вдалося знищити польовий артилерійський склад в районі Дослідного на Херсонщині.

При цьому в оперативному командуванні "Південь" підкреслили, що остаточні втрати уточнюються.

Обстановка на Півдні: що відомо

Як повідомили у відомстві, ситуація в цій зоні складна і динамічна, але контрольована.

Ворог намагається втриматися на рубежах оборони, які попередньо облаштував і продовжує їх укріплювати.

Вночі завдано 5 ракетних ударів по Миколаївщині. Зенітно-ракетними системами С-300 випущено 20 ракет з тимчасово окупованої Херсонщини.

Крім того, вибухи пролунали біля кількох населених пунктів Баштанського району. Відомо про пожежу пожнивних залишків на полі.

В Березнегуватому внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено 8 житлових будинків. З-під завалів врятовано 2 людини. Також приблизно в цей час під ворожий обстріл потрапили об'єкти інфраструктури та житлові будинки в селах Калуга та Висунськ. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Майже одночасно ворог обстріляв з "Градів" Нікополь. Внаслідок атаки 2 загиблих, 9 поранених. Постраждалі перебувають у лікарні, 4 з них – діти. Також у місті вщент зруйновано 3 приватних житлових будинки, більше 10 – пошкоджені. Рятувальники продовжують розбирати завали і з'ясовувати масштаби руйнувань.

В ОК "Південь" також повідомили, що корабельне угруповання ворожого флоту змін не зазнало – 3 ракетних і 3 великих десантних кораблі. До атаки по території України напоготові 24 "Калібри".

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