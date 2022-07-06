Українські воїни жорстко придушили наступ окупантів в напрямку Лозового на Півдні

Росіяни докладають максимальних зусиль, щоб не дати ЗСУ просунутися на Півдні. Водночас наші військові не припиняють протидіями окупантам.

Вороже військо намагалося наступати в напрямку Лозового. Про це мовиться у зведення Генерального штабу Збройних Сил України про ситуацію на фронті станом на 6 годину ранку 6 липня.

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Спробу наступу загарбників в напрямку Лозового українські воїни жорстко придушили. Ворог продовжує заходи з поповнення втрат,

– мовиться у повідомленні.

Яка ситуація на Півдні України

Ворожа армія обстріляла райони населених пунктів:

Трудолюбівка,

Князівка,

Миколаївка,

Тополине,

Кобзарці,

Благодатне,

Шевченкове,

Лупареве.

Крім того, зараз існує загроза ракетних ударів по містах України. Адже окупанти утримують в Чорному морі 4 носії високоточної зброї, які перебувають у бойовій готовності.

Де ще ЗСУ відбили ворога

На Бахмутському напрямку українські захисники зупинили наступ в районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини. Вони завдали окупантам втрат та відкинули назад. Тепер ворог намагається провести перегрупування.

На Краматорському напрямку росіяни намагалися наступати біля Верхньокам'янського, Білогорівки та Григорівки. Однак завдяки ЗСУ були змушені відступити. Ворожий штурм українські воїни зупинили й біля Долини.

Втрати російської армії на Півдні України

Упродовж 5 червня українські пілоти та штурмовики завдали 2 авіаційних ударів по опорних пунктах ворога в районі Благодатного. Наразі втрати ворога встановлюють.

Добре попрацювали й ракетно-артилерійські та інші підрозділи. Під час виконання бойових завдань вони знищили 18 путінських солдатів, 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С", зенітну установку 23-го калібру, гаубицю "Мста-Б", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також 2 склади боєприпасів.

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