Ситуація покращується: 2 області України можуть вийти із червоної зони

Одразу у двох областях України спостерігається позитивна динаміка епідеміологічної ситуації. Це означає, що ці регіони можуть вийти з червоної зони карантину.

Звичайно ж, це станеться за умови збереження позитивної динаміки.

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Кількість "червоних" областей може зменшитися

Мовиться про Львівську та Черкаську області. Саме вони незабаром можуть залишити "червону" зону. У цих регіонах почали покращувати показники, що відповідають цьому рівню епідемічної небезпеки.

Згідно зі свіжими даними Міністерства охорони здоров'я:

на Львівщині вже 2 дні поспіль знижується завантаженість ліжок із киснем для пацієнтів із коронавірусом,

а на Черкащині – кількість госпіталізацій.

Обмеження червоної зони

Відповідно до постанови Кабміну, на території, яка опинилася в "червоній" зоні, забороняється проведення масових заходів, а також діяльність:

закладів громадського харчування;

ТРЦ, кінотеатрів та інших розважальних закладів;

непродовольчих ринків та магазинів;

фітнес-центрів, басейнів та спортзалів.

Також закладам освіти заборонено працювати в очному форматі, крім дитсадків та 1 – 4 класів.

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Україна перейшла пік захворюваності COVID-19

19 листопада міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі захворюваності на коронавірус. За його словами, за останні 11 тижнів вперше 2 тижні поспіль фіксується зниження кількості нових випадків, госпіталізацій та летальних наслідків. Однак міністр наголосив, що розслаблятися не варто, оскільки наступна хвиля може розпочатися негайно.