Там найбільше бойових дій, – майор запасу назвав пріоритетні для росіян напрямки у 2026 році

Росіяни продовжать рухатися на фронті у 2026 році, зосередивши свою увагу одразу на декількох напрямках. Саме на них відбуватиметься левова частина бойових дій.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, наголосивши, що росіяни здійснюватимуть чергові наступальні дії взимку. Нагадаємо, що за даними аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни нещодавно просунулися по двох напрямках – Сіверському та Гуляйпільському.

Дивіться також Битва за Куп'янськ і Покровськ, втрата Сіверська і Курахового: як змінилася лінія фронту у 2025 і яким буде 2026 на полі бою

Як збільшилась кількість бойових зіткнень?

Гетьман зазначив, що коли армія проводить такі наступальні дії, то вона атакує не на одній ділянці фронту. Це навіть зазначено у підручниках, зокрема у бойових статутах.

Зазвичай обирається щонайменше два, а також – три, чотири напрямки. На більшу кількість зазвичай в армії немає відповідних ресурсів, щоб робити такі потужні наступальні дії. На цих двох напрямках – найбільше бойових дій – половина усіх бойових зіткнень. Це Гуляйпільський і Покровський,

– наголосив майор запасу.

Всі інші бойові дії на лінії фронту несуть локальний характер – це спроба захопити, просунутися. Але головні сили, на його думку, – чверть російської армії зосереджено на Покровському напрямку, а приблизно п'ята її частина – на Запорізькому.

Також на інших напрямках, зокрема на Куп'янському, теж йдуть бойові дії. Так не може бути, за словами ветерана російсько-української війни, що на двох основних напрямках вони є, а на інших – немає. Тому що окупанти мають наказ від командування досягти успіхів, захопити певний населений пункт. Але чи вдасться їм це, – важко спрогнозувати.

Зверніть увагу! Росіяни у Донецькій області намагаються прорватися до населеного пункту Гришине. На думку військового експерта Романа Світана, якщо ворог зможе контролювати Гришине, то це дозволить йому перекрити логістику для українських сил, що розташовані у Покровську та Мирнограді. Тому для Сил оборони важливо не пропустити туди окупантів.

"Проте на 100% можна бути впевненими, що збільшиться кількість бойових дій. Тому що не виконати наказ Володимира Путіна окупанти не можуть. Вони розуміють, що тоді полетять не тільки погони, а навіть голови", – підкреслив Олексій Гетьман.

Що відбувається на Гуляйпільському напрямку: дивіться на карті

Тому росіяни кидатимуть у бій все, що мають. Відповідно кількість бойових дій збільшиться – і це відбувається вже зараз. Якщо раніше вважалося великою кількістю бойових зіткнень по всій лінії фронту за добу понад 100, то зараз фіксується – більше 200. Тобто кількість штурмів збільшилась майже вдвічі по всіх напрямках. Але головне, ще половина з них на двох напрямках – Гуляйпільському та в агломерації Покровськ – Мирноград – Костянтинівка.

Яка ситуація на фронті?