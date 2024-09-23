Розвідка Британії підтвердила, що окупанти сповільнилися на Покровському напрямку

Покровськ і надалі є головною ціллю військ країни-агресорки. Проте Сили оборони України змогли уповільнити просування Росії на цьому напрямку.

Про це ідеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

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Ситуація на Покровському напрямку

Розвідники вказують, що наразі Покровськ у Донецькій області залишається основною ціллю для російських військ.

Там додали, що ворог, ймовірно, зайняв міста Гродівка на схід від Покровська та Українське на південь від міста.

Російські сили залишаються приблизно за 8 кілометрів від Покровська. Українські підкріплення, міські райони та українська оборона, ймовірно, сприяли уповільненню просування Росії по осі минулого тижня,

– ідеться у повідомленні.

Водночас розвідники додали, що у північно-східній частині Харківської області російські війська просунулися на захід від села Піщане. Зараз вони займають невеликий виступ за 3,5 кілометра від річки Оскіл.

Цілком ймовірно, що російські війська мають на меті досягти східного берега річки Оскіл, щоб використати його як природний оборонний бар'єр і створити умови для майбутніх операцій.