Найнебезпечніший напрямок: що відбувається біля Покровська

Біля Часового Яру кількість атак зменшилась, на Лимано-Куп'янському напрямку ЗСУ мають успіхи. Однак зараз основним напрямком для росіян на лінії фронту є Покровський напрямок.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що окупанти мають там успіхи. Однак поки вони не зосереджують сили на інших ділянках.

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Що відбувається біля Покровська

За словами Коваленка, Покровський напрямок є найнебезпечнішим. На жаль, російські війська мають там просування. Саме на цій ділянці зосереджені найбільш боєздатні окупантські бригади. Такий перебіг подій буде тривати доти, доки росіянам не буде виставлений домінантний компонент з боку Сил оборони України, який би змусив їх зупинитись.

Однак, саме через те, що в росіян є концентрація на одному напрямку, де вони використовують максимум сил та засобів, на інших вони можуть просісти.

Вони не зупиняються на якомусь напрямку, вони беруть окремі мотострілецькі бригади та не передислоковують на Лиманський напрямок та не починають тиснути, виходячи на лівий берег Жеребця або повністю не беруть під контроль Серебрянське лісництво,

– зауважив військово-політичний оглядач.