Ворог не може спокійно заходити у Покровськ, – Сирський сказав, якою насправді є ситуація там

Боротьба за Покровськ триває впродовж багатьох місяців. Попри заяви ворога про "захоплення" міста, бої за нього йдуть досі і окупанти не досягли цілей, які ставили перед собою.

Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський розповів 24 Каналу про ситуацію на Покровському напрямку. Він пояснив, чи вистачить сил і засобів у росіян, щоб наступати далі.

Які дії ворога на Покровському напрямку?

"Росіяни не до кінця досягнули результату. Вони контролюють приблизно половину міста. Проте ворог не може спокійно заходити у Покровськ, тому що всі підступи до нього перебувають під контролем дії наших дронів", – зазначив Сирський.

Також у районі Покровська, за його словами, тримають оборону українські підрозділи безпілотних сил – дронові бригади і полки. Крім того, там зосереджена значна кількість наших сил і засобів.

Зверніть увагу! Аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що українські сили просунулися на Покровському напрямку. Відповідно до геолокаційних відеозаписів, що були опубліковані 22 грудня, Сили оборони України наступали на північний захід від Покровська – вздовж траси E-50 Покровськ – Павлоград.

"Лунають заклики, що "все пропало", "треба виходити, рятувати", "це нерозумно". Питання у тому, куди відходити? У чисте поле, а далі відступати, шукати наступне місто, населені пункти, які ворог теж буде рівняти з землею? Таку агломерацію важко зруйнувати", – наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Противник зараз застосовує майже 50% усіх ударів КАБами саме на Покровському напрямку, намагаючись знищити будівлі, особливо висотки. Там, як зауважив він, можна розміщувати операторів дронів, використовувати їх для ведення вогню, розташовувати далекобійні засоби, снайперів.

З іншого боку, зрозуміло, що окупанти зазнають втрат і не можуть так просуватися, як вони б хотіли. Тому ця боротьба триває,

– пояснив Олександр Сирський.

Зараз, додав він, фактично усі спроби ворога наступати, а він щоденно намагається просуватися і в Покровську, і довкола нього, і на напрямку Гришиного, і в районі Мирнограда, на цей час не мають успіхів.

Яка ситуація у Покровську?