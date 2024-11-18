Росії довелося змінити план кампанії на сході України через стійку оборону Покровська, – ISW

Вже понад пів року у районі Покровська Росія веде наступальні операції задля захоплення міста, однак ЗСУ й досі стримують ворога там. На тлі таких неочікуваних для ворога складнощів Москва вирішила змінити свій підхід до військової кампанії у Донецькій області.

Так, хоч окупанти мали послідовне просування в західній частині Донецької області, проте вони не змогли окупувати Покровськ після 8 місяців наступальних операцій. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський інститут вивчення війни (ISW).

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Росіянам доводиться зміщувати пріоритети

Як вважає авторка звіт Анжеліка Еванс, оборонні операції в поєднанні з обмеженнями російських стратегічних і оперативних резервів живої сили та матеріальних засобів змусили ворога відмовитися від свого початкового плану кампанії фронтального наступу на Покровськ.

Експерти зауважили, що загалом росіяни почали наступ на Покровськ в той момент, коли Україна мала значні обмеження в ресурсах, зокрема після призупинення допомоги з боку США восени 2023 року. Водночас оборона Покровська триває завдяки інтеграції успішних інноваторів і операторів БПЛА із наземними силами.

Попри вищезгадане, як пише ISW, зараз російське військове командування намагається охопити Покровськ з південного заходу через Селидове, яке ворогу нещодавно вдалося окупувати, і вирівняти лінію фронту на захід від Курахового і на північ від Вугледара.

Операції українських безпілотників продовжують відігравати вирішальну роль у стримуванні російських механізованих маневрів і перешкоджанні російським військам повною мірою використовувати поточні обмеження живої сили України,

– йдеться у звіті.

Через це радше за все ворог переспрямує свої зусилля на просування на, вірогідно "найменш значущому з погляду оперативності секторі лінії фронту". Фахівці кажуть, що це є позитивним показником здатності України продовжувати боротьбу у цій війні, попри виклики для нашої держави.

За даними ISW, Силам оборони України вдалося зупинити основні наступальні зусилля Росії під час кампанії літо-осінь 2024 року, та змусити російське військове командування витратити значні ресурси та час на наступ, який не наблизив ворога ближче до їх головної оперативної мети.

Ця публічно задекларована Москвою мета, зокрема, передбачає вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупантам, серед іншого, важливо захоплення Покровська, що є основною оперативною метою у військовій кампанії Росії на сході України.