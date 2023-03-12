Росіяни почали "дивні маневри" біля Бахмута: чи можуть вони зашкодити контрнаступу

Генерал Олександр Сирський зауважив, що утримання Бахмута є важливим для нас не лише з точки зору неможливості просування ворога. Ми також виграємо час і виснажуємо його.

Імовірно, що ЗСУ справді підуть у контрнаступ навесні. Пан Сирський каже це не просто так, він базується на якихось сценаріях і планах розвитку подій. Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Роблять безглузді маневри

Однак противник також розуміє, до чого готується українська армія, тож може накопичувати сили. За словами Коваленка, деякий резерв в окупантів дійсно є. Але його якість викликає сумніви.

Якщо говорити про кожен плацдарм, візьмемо, до прикладу, Південь (Лівобережну Херсонщину та Запорізьку область), то події у Бахмуті, як би це дивно не звучало, мають безпосередній вплив саме на південний плацдарм. Росіяни не встигають компенсувати ті втрати й забезпечувати підрозділи усім необхідним – технікою, особовим складом та іншим,

– наголосив оглядач.

Сил та засобів недостатньо, тому що передовсім усе відправляється на Бахмутський плацдарм. У зв'язку з цим виникає суттєвий дефіцит на Півдні і навіть на Сході (Луганщина).

Окупанти демонструють дивну поведінку: дивіться відео

Крім того, окупанти демонструють напрочуд дивну поведінку. Так, не досягши успіху в районі Бахмута, вони розпочинають рух у північному та північно-західному напрямку. Йдеться про Сіверськ.

"Робити це тактично безглуздо. Але вони це роблять, бо розуміють, що зараз можуть просуватися, і це останній шанс, адже потім потрібно буде демонструвати "жести доброї волі" один за одним", – сказав Коваленко.

Тому вони намагаються захопити якомога більше територій, додає він, щоб у критичний момент перейти до глухої оборони. Хоча, якщо вона не матиме належного забезпечення, то ефективною не буде.

Останні втрати ворога