Росіяни почали "дивні маневри" біля Бахмута: чи можуть вони зашкодити контрнаступу
Генерал Олександр Сирський зауважив, що утримання Бахмута є важливим для нас не лише з точки зору неможливості просування ворога. Ми також виграємо час і виснажуємо його.
Імовірно, що ЗСУ справді підуть у контрнаступ навесні. Пан Сирський каже це не просто так, він базується на якихось сценаріях і планах розвитку подій. Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Роблять безглузді маневри
Однак противник також розуміє, до чого готується українська армія, тож може накопичувати сили. За словами Коваленка, деякий резерв в окупантів дійсно є. Але його якість викликає сумніви.
Якщо говорити про кожен плацдарм, візьмемо, до прикладу, Південь (Лівобережну Херсонщину та Запорізьку область), то події у Бахмуті, як би це дивно не звучало, мають безпосередній вплив саме на південний плацдарм. Росіяни не встигають компенсувати ті втрати й забезпечувати підрозділи усім необхідним – технікою, особовим складом та іншим,
– наголосив оглядач.
Сил та засобів недостатньо, тому що передовсім усе відправляється на Бахмутський плацдарм. У зв'язку з цим виникає суттєвий дефіцит на Півдні і навіть на Сході (Луганщина).
Окупанти демонструють дивну поведінку: дивіться відео
Крім того, окупанти демонструють напрочуд дивну поведінку. Так, не досягши успіху в районі Бахмута, вони розпочинають рух у північному та північно-західному напрямку. Йдеться про Сіверськ.
"Робити це тактично безглуздо. Але вони це роблять, бо розуміють, що зараз можуть просуватися, і це останній шанс, адже потім потрібно буде демонструвати "жести доброї волі" один за одним", – сказав Коваленко.
Тому вони намагаються захопити якомога більше територій, додає він, щоб у критичний момент перейти до глухої оборони. Хоча, якщо вона не матиме належного забезпечення, то ефективною не буде.
Останні втрати ворога
- "Друга армія світу" продовжує втрачати на фронті тисячі одиниць особового складу. Тільки за минулу добу ЗСУ ліквідували 1090 окупантів.
- У Генштабі повідомили, що від 24 лютого 2022 року ворог втратив 159 090 солдатів. Водночас цифра не остаточна, адже підрахунок ускладнений через інтенсивні бої.
- Зауважимо, що за минулу добу авіація Сил оборони завдала 6 ударів по скупченню живої сили та техніки ворога. Крім того, ефективно свою роботу виконали підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони уразили 4 райони зосередження особового складу, склад з боєприпасами та 2 місця розгортання станцій РЕБ російських загарбників.