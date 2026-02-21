Відганяємо ворога подалі: військовий оглядач сказав, де ЗСУ зривають головний план РФ на весну

Останні тижні активними став Гуляйпільський напрямок, де Сили оборони здійснили важливу операцію із протидії ворогу. В Росії дії українських захисників назвали "контрнаступом", хоча насправді це не так.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив військовий оглядач Денис Попович, пояснивши, що зараз відбувається на стику Запорізької та Дніпропетровської областей. Водночас російське командування поставило завдання своїй армії обійти та охопити Гуляйполе з півночі та півдня, а потім стати рубежем по річці Гайчур.

Які плани мав ворог на фронті на найближчі місяці?

Попович наголосив, що українські сили провели в районі Гуляйполя контратаки з метою стабілізаційних заходів.

Що відбувається в районі Гуляйполя: дивіться на карту

"Багато хто каже про контрнаступ, але цей наратив кинули російські так звані воєнкори. Це, на жаль, не контрнаступ, як би нам не хотілося б в це повірити", – підкреслив військовий оглядач.

Головна мета цих дій українського війська, на його думку, – зупинити та зірвати плани Росії щодо наступу на цій ділянці фронту весною та влітку.

До слова. Військовий експерт Роман Світан вважає, що Росія готувала потужний наступ з Гуляйполя на Покровське – стратегічний вузол на рокадній дорозі Донецьк – Запоріжжя на Дніпропетровщині. Але завдяки успішно здійсненій українськими силами операції активної оборони, було зірвано наступ противника. Ця операція не могла бути повноцінним стратегічним контрнаступом через надзвичайно високу щільність російських військ на цій ділянці фронту.

"Ми знаємо, що росіяни збиралися наступати та оточити Оріхівський район оборони", – відзначив Денис Попович.

Тепер ситуація така, що українські сили відганяють ворога у Запорізькій області та зменшують сіру зону. Водночас вони намагаються контратакувати для того, щоб покращити свої позиції і збити плани окупантів.

Що відомо про успішну операцію Сил оборони на Запоріжжі?